Командир РДК назвав єдину причину, чому росіяни досі йдуть вбивати українців

Російські солдати йдуть на війну через обіцянки великих заробітків, але часто стають жертвами м’ясних штурмів.

Таку думку висловив в інтерв’ю для Новини.LIVE командир Російського добровольчого корпусу (РДК) White Rex Денис Нікітін.

“Мотивація тільки одна — фінансова, виключно", – підкреслив він.

За його словами, їм обіцяють високі заробітки, які в десять разів перевищують звичний дохід, і запевняють, що вони будуть перебувати "на п’ятій лінії", що не передбачає участі в активних боях. Проте, як зазначає Нікітін, насправді таких солдатів часто кидають у самі жорстокі штурми, де вони опиняються на передовій.

Також читайте Росіяни почали використовувати нову стратегію застосування дронів зі скидами: деталі

"Я називаю це єдиним квитком із бідності. Ще раз кажу, що я нікого з цих людей не виправдовую. Так, звісно, комусь із них розповідають: “Друже, ти будеш отримувати в 10 разів більше, будеш там на п’ятій лінії, трохи покопаєш окопи, обустроїш блиндажі, а автомат тобі навіть у руки не треба буде брати, будеш охороняти склад максимум". А потім виявляється, що вони йдуть вперед у м’ясному штурмі, але вже занадто пізно", – пояснив Нікітін.

Він підкреслив, що серед росіян є кровожадні маніяки, які хочуть вбивати українців заради великої Росії або власних кровожадних фантазій. Але більшість таких окупантів "поповнила український чорнозем у перший рік війни".

Нагадаємо, воїни 3-ї штурмової показали прицільну роботу дронів по противнику. В результаті – мінус САУ, міномет, дві "бехи" та кілька одиниць автотехніки росіян.

Читайте також: