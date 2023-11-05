Командир роти – про ситуацію на Бахмутському напрямку: "Противник намагається змінювати тактику бою"

На Бахмутскому напрямку бої не вщухають бої ні вдень, ні вночі. Противник змінює свою тактику на фронті: на деяких відрізках намагається штурмувати переважно мобілізованими, на деяких – професійно підготовленими військовослужбовцями-контрактниками.

Про це в ефірі телемарафону розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Бої важкі, тривають цілодобово, тому що гармати не стихають ні вдень, ні вночі. І противник намагається змінювати тактику ведення бойових дій для того, щоб отримати успіх. Але ініціатива повною мірою продовжує залишатись на боці Сил оборони", – сказав він.

Боєць надав подробиці про зміну тактики ворога. За його словами, росіяни штурмують на деяких відрізках переважно мобілізованими або представниками приватної військової компанії типу "Штурм Z", на деяких – професійно підготовленими військовослужбовцями-контрактниками.

"Десь штурмує виключно живою силою за підтримки артилерійських засобів, десь – за підтримки броньованої техніки, легкоброньованої техніки", – зазначив він.

За словами Федоренка, ворог застосовує БПЛА як цивільного призначення, так і військового, і на деяких ділянках насичення цих засобів достатньо високе і потужне.

"Але і Сили оборони, розуміючи як діє противник, адекватно і ефективно реагують на ті виклики", – додав Федоренко.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що на Бахмутському напрямку 5 листопада ворог 4 рази намагався відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки. Успіху не мав. Вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де наші захисники відбили ще 5 атак.

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