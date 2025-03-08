Командир роти Третьої штурмової зробив важливу заяву стосовно наступу росіян: що він сказав

Наразі погодні умови не впливають на інтенсивність бойових дій росіян на фронті.

Кардинальних змін у найближчому майбутньому на фронті очікувати не варто.

Про це повідомив Командир 1-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади на позивний “Мося” в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“Я не вірю в якісь обвали фронту чи стрімкі прориви противника. Вважаю, що це буде надзвичайно важкий рік, але, можливо, не важчий, ніж зараз", – пояснив командир.

Відповідаючи на питання про способи стабілізації фронту, командир наголосив, що першочергове завдання – зупинити поточний наступ ворога.

“Потрібно хоча б зупинити цей наступ, а не думати про якісь глобальні зміни”, – зазначив він.

Військовий також спростував думку, що весняні погодні умови можуть вплинути на інтенсивність бойових дій.

“Противник перейшов до тактики малих піхотних груп, і тому погодні умови для нього не мають значення. Він значно рідше використовує бронетехніку, бо вона важка та грузне. Але піхота може штурмувати у будь-яку пору року – що зимою, що весною”, – пояснив командир.

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Нагадаємо, за словами військового експерта Романа Світана, спеціальна операція, яку проводять Сили оборони України в Курській області РФ, уже виконала своє головне завдання. Найближчим часом на цьому напрямку може відбутися зміна “архітектури фронту”.

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