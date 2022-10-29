Командир спецпідрозділу "Хорт" оприлюднив деталі ліквідації вагнерівців

Бійці спецпідрозділу "Хорт" ліквідували групу бойовиків, у тому числі заступника начальника штабу ПВК Вагнера.

Командир спецпідрозділу Павло Патарецький з позивним Булат оприлюднив деталі ліквідації вагнерівців.

"Це сталося на початку вересня, коли був перший контрнаступ на Херсонському напрямку. Наша група розбила їх. Ми знали, що там серйозні люди, бо і озброєння було відповідне. Окрім того, вони були під прикриттям воєнної поліції, всі були офіцерами", - зазначив Патарецький.

Командир "Хорта", розповів, як бійці спецпідрозділу вилучили мобільні телефони, українські служби зламували їх протягом місяця.

"Коли вдалося підібрати код, було розкрито усі дані: листування, фотографії, інші розвіддані. Ми тоді зрозуміли, хто це був насправді. Хоча мені вже тоді з перехоплень говорили, що накрили серйозну групу із серйозними представниками", – поділився деталями Булат.

Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, що у суботу, 29 жовтня, було проведено черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 52-х українців - офіцерів, медиків, сержантів та солдатів. Серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома азовцями, 18 з ВМС, вісім з ДПСУ, дев'ять із ТРо, трьох воїнів ЗСУ та двох цивільних.

Втрати росіян на 29 жовтня: ЗСУ ліквідовали 70 тисяч росіян