Командир танка і солдати: прокуратура заарештувала 10 російських окупантів

Їх підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

У Київській області прокурори взяли під варту 10 російських загарбників, яких Путін відправив на війну до України.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Серед заарештованих - командир танка окремої гвардійської мотострілецької бригади і рядові солдати військових частин країни-агресора. Вони підозрюються у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

"Прокурори виконують функції слідчого судді – взяли під варту 10 загарбників у Київській області. Забезпечуємо правосуддя в умовах воєнного стану – там, де суди не можуть працювати, роботу слідчих суддів виконують прокурори", - пише Венедіктова.

За її словами, наразі слідство відпрацьовує вертикаль незаконних вказівок у формуванні ворога.