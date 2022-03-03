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Командир танка і солдати: прокуратура заарештувала 10 російських окупантів

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Командир танка і солдати: прокуратура заарештувала 10 російських окупантів

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Їх підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

У Київській області прокурори взяли під варту 10 російських загарбників, яких Путін відправив на війну до України.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Серед заарештованих - командир танка окремої гвардійської мотострілецької бригади і рядові солдати військових частин країни-агресора. Вони підозрюються у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

"Прокурори виконують функції слідчого судді – взяли під варту 10 загарбників у Київській області. Забезпечуємо правосуддя в умовах воєнного стану – там, де суди не можуть працювати, роботу слідчих суддів виконують прокурори", - пише Венедіктова. 

За її словами, наразі слідство відпрацьовує вертикаль незаконних вказівок у формуванні ворога.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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