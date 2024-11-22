Нестача людей, військові КНДР, штурм на Запоріжжі: Андрій Білецький про ситуацію на фронті

Командир Третьої штурмової бригади впевнений, що необхідний комплексний підхід до для покращення морально-психологічного стану української армії

Росія атакує Україну новою зброєю, погрожує ядерною війною та взяла на підмогу військових з КНДР.

Зокрема, нині склалася складна ситуація на фронті, невистачає військових. Про це розповідав командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю "Українській правді".

ТСН.ua зібрав основне із розмови командира одного з топових бойових підрозділів в Україні

Ситуація на фронті – найскладніша за майже три роки війни

За словами комбрига Білецького зараз найскладніша ситуація на фронті за майже три роки війни. Він наголосив що проблеми у війську є як в українців, так і в окупантів.

Зокрема, одна із причин цьому нестача особового складу та недостатній рівень підготовки військових.

На думку Білецького, військові мають бути не тільки мотивовані, а й достатньо підготовлені та забезпечені відповідним спорядженням для підкріплення цієї мотивації.

Також читайте Нові правила бронювання: чого очікувати українцям від 1 грудня

Також, як зауважив військовий, у росіян є проблема озброєнням та військовою технікою, з бронетехнікою, боєприпасом, якістю боєприпасу.

Проте, окупанти мають низку системних переваг, таких як КАБи, обсяги людського ресурсу.

"Росіяни наступають не завдяки, скажімо так, зосередженому вогню артилерії, не завдяки масованому застосуванню бронетехніки, а за рахунок безкінечної кількості в прямому сенсі слова м'яса. М'яса – бо так, як вони його використовують, солдатом теж непросто назвати", – наголосив командир Третьої штурмової бригади.

Нестача людей на фронті – наслідок неякісної бойової підготовки

Командир Третьої штурмової зауважив, що 80% військових інструкторів у навчальних центрах не були на війні. Також він зауважив, що методи Територіальних центрів комплектування можуть бути надмірними, як наслідок – недовіра потенційних військових до навчальних центрів.

"Якщо люди розуміють, що потраплять у центр бойової підготовки, де бойовою підготовкою займатися вони не будуть, де кількість вистріляних набоїв – це третина, а інколи й менше від радянського нормативу курсу молодого бійця, де вони розуміють, що далі попадуть до такого ж некомпетентного сержанта... і це буде їхній властитель життя та смерті – то це не дуже мотивує", – зауважив Білецький.

Як вважає Андрій Білецький, головним страхом людини є невідомість. Військовий зауважив, що майже кожному бійцю слід доводиться бороти страх «невідомого» при відправленні на фронт. Страх є в кожного військового: у тих, хто вперше у зоні бойових дій, та тих, хто воює вже давно, однак, цей «страх різний».

Він пояснив, що є різниця між тим, коли людина чітко розуміє, що відбуватиметься, і знає, як виконати завдання та вижити на полі бою, і тим, коли людина просто відчуває страх.

"Люди стають професіоналами виключно від того, як їх навчають... З будь-якої людини можна виховати міцного середнячка, достатньо компетентного, який би міг виконувати базові піхотні задачі", – заявив Білецький.

Як вважає командир Третьої штурмової в Україні терміново потрібно розв'язувати питання підготовки молодшого офіцерського складу та змінювати підхід до базової загальновійськової підготовки. Такий підхід буде також ефективним і для поповнення складу ЗСУ.

Військовий переконаний, що наразі слід забезпечити військовим високий рівень бойової підготовки, та масштабувати професійні навчальні центри.

Командир підкреслив, що до цих навчальних центрів слід направити уже навчених людей, аби вони підготували тисячі інструкторів.

Росіяни штурмують Запорізьку область

Росіяни вже почали штурми західніше Великої Новосілки (Велика Новосілка розташована у західній частині Донецької області, неподалік адмін межі із Запорізькою). Як зауважив Білецький, Запорізька область – надзвичайно небезпечний напрямок, місцевість там рівнинна, якщо подивитися на карту, великих населених пунктів майже немає.

Велика Новосілка – це дуже важливий вузол оборони півдня України. За інформацією комбрига, окупанти наразі досягли обмеженого успіху, взявши Рівнопіль і просуваючись частково в сторону Гуляйполя.

За словами військового, наступ біля Великої Новосілки допомагає ворогу закінчити першочергову операцію – окупацію Курахового.

Також читайте Сибіга розповів, як примусити Путіна до миру

"І наші, скажімо так, всі комунікації витягнуті із заходу на схід. Їх можна перерізати. Це для нас може бути справді значимою проблемою для всього Донбасу. Наскільки я знаю, останні декілька тижнів ми активно там почали підсилювати як угруповання, так і фортифікаційні зусилля, яких недостатньо. Але я не знаю ані складу угруповання противника, ані намірів противника в повному обсязі, точно так же, як і склад нашого угруповання", – підсумував військовий.

Війська КНДР не зможуть воювати в сучасних реаліях

Як вважає Білецький, навіть якщо Росія залучить 50 тисяч північнокорейських військ, це радикально не змінить ситуацію на полі бою.

Наразі більшу загрозу для України можуть становити північнокорейські військово-промислові комплекси, ніж солдати з КНДР.

На його думку, що Північна Корея – не надто розвинена технологічно країна, тому північнокорейці зможуть воювати в сучасних реаліях.

"Поясню: ми застосовуємо нові високоточні й дешеві засоби ураження. Зараз FPV-дрон може коштувати і 300 доларів. Змінилися типи польової фортифікації, тактичні прийоми – як в обороні, так і в наступі. Все це вимагає серйозної практики. Зараз дві країни у світі мають такий досвід – ми і Росія", – пояснив командир Третьої штурмової.

За словами Білецького, у військових КНДР не висока мотивація, а помирати за гроші вони не будуть.

Натомість більшою проблемою для України він називає північнокорейський військово-промисловий комплекс, зокрема постачання артилерійських снарядів і ракет. Він зауважив, що те, що північні корейці поставили для росіян – це приблизно такий самий обсяг артилерійських боєприпасів, що всі країни НАТО надали Україні за майже три роки.

Як підкреслив військовий, що ці боєприпаси є дуже загрозливими, і без них росіяни зараз були б у ситуації крайнього снарядного голоду.

"Балістичні ракети, які летять на Київ, Одесу чи Миколаїв – північнокорейські. Корейський ВПК – це для нас проблема. А північнокорейські війська навряд чи будуть значущою проблемою", – зауважив військовий.

Українська армія потребує покращення психологічного стану

Як вважає Андрій Білецький, більшість проблем у людей не через депресію, а через об’єктивні причини: фінансові, сімейні, проблеми зі здоров’ям.

Він також зауважив, що не надто вірить у те, що слова можуть замінити дії.

"Солдат має бачити, що в нього бойові командири, що є планування, що його ротному не просто дали бойове розпорядження із 7 слів зайняти до такого-то числа таку-то точку і дали координати. Людина має розуміти, що для того, щоб він виконав задачу, думає батальйон і навіть бригада. Він бачить, що всебічне забезпечення йде, бачить, що у нього дуже хороший рівень забезпечення медичного", – зауважив військовий.

Зокрема, він зазначив, що для воїнів у холодний період потрібні вітаміни та бойлери в пунктах тимчасової дислокації.

"От ми переїжджаємо, і в перші декілька днів весь батальйон матеріального забезпечення займається тим, що бойлери ставить, тому що заявок багато. Все це має значення", – розповів командир.

Це і є патріотизм людей, які забезпечують матеріальне тилове забезпечення, вони вкладають у це, всі працюють як колектив.

Звичайно, можна зняти правильний фільм, правильно виступати, створити таку структуру всередині армії, яка покращить морально-психологічний стан.

Це так само треба робити. Чесне нагородження орденами і медалями, це теж дуже сильно впливає. Але потрібен комплексний підхід.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив мету лякалок Кремля. Зокрема, він зазначив, що і заяви офіційних осіб РФ, і вкиди від російських ботів в пабліках спрямовані саме на країни Заходу, які надають активну підтримку Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.