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Командир Третьої штурмової відповів, чи варто Україні погоджуватися на перемир'я

Командир Третьої штурмової відповів, чи варто Україні погоджуватися на перемир'я

Андрій Білецький / Скриншот з інтерв'ю PRESSING

На думку Білецького, якщо дати Росії час на перерву, то "ми маємо шанси, що наступний раунд для нас буде значно гірший, ніж цей".

Перемир’я у війні зараз може бути невигідним Україні, бо Росія використає перерву для підготовки до наступного нападу, в той час, коли українці займуться політичними суперечками.

Таку думку висловив командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький. Про це він сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі PRESSING.

"Ми ж не знаємо багатьох речей. Ми не знаємо стратегії Трампа – може, її не існує. Процес швидким не вийде", – переконаний Білецький.

За словами командира, вважати, вигідне для України перемир’я чи ні, "залежить від того, в якій точці ми перебуваємо". Якщо враховувати нинішню ситуацію, то воно невигідне.

"Росія буде залишатися монолітним авторитарним режимом, у нас буде безумовний серйозний внутрішній роздрай, непроста економічна ситуація. І в цьому треба буде мати жорстку політичну волю, щоб проводити військові реформи", – пояснив комбриг.

Він зазначив, якщо дати Росії час на перерву, то "ми маємо шанси, що наступний раунд для нас буде значно гірший, ніж цей".

"Але якщо ми проводимо модернізацію армії і так далі, шанси вийти на значно більш достойний, ніж зараз, мир є. І вийти нації не в депресії, не з відчуттям, що ми програли... Якби було справді все так погано, я б і сам сказав – давайте перемир'я. Але це не так. Проте нема системи", – вважає Білецький.

Раніше Андрій Білецький заявив, що Крим просто здали.

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