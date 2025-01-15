Командир Третьої штурмової відповів, чи варто Україні погоджуватися на перемир'я

На думку Білецького, якщо дати Росії час на перерву, то "ми маємо шанси, що наступний раунд для нас буде значно гірший, ніж цей".

Перемир’я у війні зараз може бути невигідним Україні, бо Росія використає перерву для підготовки до наступного нападу, в той час, коли українці займуться політичними суперечками.

Таку думку висловив командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький. Про це він сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі PRESSING.

"Ми ж не знаємо багатьох речей. Ми не знаємо стратегії Трампа – може, її не існує. Процес швидким не вийде", – переконаний Білецький.

За словами командира, вважати, вигідне для України перемир’я чи ні, "залежить від того, в якій точці ми перебуваємо". Якщо враховувати нинішню ситуацію, то воно невигідне.

"Росія буде залишатися монолітним авторитарним режимом, у нас буде безумовний серйозний внутрішній роздрай, непроста економічна ситуація. І в цьому треба буде мати жорстку політичну волю, щоб проводити військові реформи", – пояснив комбриг.

Він зазначив, якщо дати Росії час на перерву, то "ми маємо шанси, що наступний раунд для нас буде значно гірший, ніж цей".

"Але якщо ми проводимо модернізацію армії і так далі, шанси вийти на значно більш достойний, ніж зараз, мир є. І вийти нації не в депресії, не з відчуттям, що ми програли... Якби було справді все так погано, я б і сам сказав – давайте перемир'я. Але це не так. Проте нема системи", – вважає Білецький.

Раніше Андрій Білецький заявив, що Крим просто здали.

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