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Командир Третьої штурмової вказав основну причину нестачі людей на фронті

Командир Третьої штурмової вказав основну причину нестачі людей на фронті

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький

Білецький зазначив, що 80% військових інструкторів у навчальних центрах не були на війні.

Проблема з нестачею людей на фронті не полягає лише в діях Територіальних центрів комплектування (ТЦК), хоча їхні методи можуть бути надмірними. Ключова проблема полягає у недовірі.

Про це повідомив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю Українській правді.

"Якщо люди розуміють, що потраплять у центр бойової підготовки, де бойовою підготовкою займатися вони не будуть, де кількість вистріляних набоїв – це третина, а інколи й менше від радянського нормативу курсу молодого бійця, де вони розуміють, що далі попадуть до такого ж некомпетентного сержанта... і це буде їхній властитель життя та смерті – то це не дуже мотивує", — зауважив Білецький.

Білецький наголосив, що головним страхом людини є невідомість.

"Коли ти розумієш, що ти – нуль на полі бою, що нічого про це не знаєш. Можливо, за 2 місяці тобі розкажуть, але тобі ще їх треба прожити, ці 2 місяці – йти страшно. Всім страшно: суперпрофесіоналу, кожному бійцю. Немає таких людей, кому не страшно. Але це різне страшно", - сказав військовий.

Він пояснив, що є різниця між тим, коли людина чітко розуміє, що відбуватиметься, і знає, як виконати завдання та вижити на полі бою, і тим, коли людина просто відчуває страх. Білецький підкреслив, що це можна легко виправити — достатньо навчити людей, оскільки іншого варіанту немає.

"Люди стають професіоналами виключно від того, як їх навчають... З будь-якої людини можна виховати міцного середнячка, достатньо компетентного, який би міг виконувати базові піхотні задачі", - заявив Білецький.

Військовий додав, що в Україні терміново потрібно вирішувати питання підготовки молодшого офіцерського складу та змінювати підхід до базової загальновійськової підготовки. Він підкреслив, що такий підхід буде ефективним і для поповнення складу ЗСУ.

"Ті люди, які в армію попадають щомісяця, мають бути навчені в рази краще, ніж вони навчені зараз. Тоді в СЗЧ піде набагато менше, менше загине або буде поранено, а втрати противника зростатимуть", - зауважив командир 3 ОШБр.

Білецький впевнений, що необхідно зосередитися на значному підвищенні ефективності армії, що включає в себе високий рівень бойової підготовки.

"Для того, щоб була якісна бойова підготовка, уже є професійні учебки. Їх просто треба масштабувати", - додав військовий.

Командир підкреслив, що до цих навчальних центрів слід направити людей, аби вони підготували тисячі інструкторів.

"Зараз 80% у навчальних центрах – це люди, які на війні не були. Питання: а чого вони вчать? Треба зібрати з військ 3–4 тис. – так, це буде боляче, але не критично. Берете хороших сержантів і старих солдатів... Це не буде просто. Якщо йти по короткому шляху – за 4 місяці. По хорошому – за 6 місяців вони стануть якісними інструкторами і випустять свій пробний курс. Після цього ви можете приблизно рахувати, що одна людина повинна випускати 10 курсантів. Тобто 4 тис. можуть готувати 40 тис. одночасно. І це вже зовсім інша якість людей", - додав Білецький.

Нагадаємо, 3-тя штурмова показала ефектну ліквідацію ворожої гармати.

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