Командир “вагнерівця”, убитого кувалдою, попросив політичного притулку в Норвегії: відео

Дезертир із приватної армії Пригожина перетнув кордон у Мурманській області по льоду озера. Тепер він готовий давати свідчення про воєнні злочини РФ.

Колишній командир одного із підрозділів найманців ПВК “Вагнера” вперше від початку війни в Україні втік за кордон. Андрій Медведєв брав участь у боях під Бахмутом і був командиром колишнього в'язня Євгена Нужина, якого "вагнерівці", ймовірно, вбили кувалдою після повернення з українського полону.

Про це повідомив засновник правозахисного фонду "Гулагу.нет" Володимир Осєчкін, опублікувавши відповідне відео.

За його словами, колишній “вагнерівець” перетнув кордон Росії з Норвегією в районі селища Нікель у Мурманській області по льоду озера. В одному з прикордонних містечок він постукав у перший-ліпший будинок і попросив мешканців викликати поліцію.

Під охороною з місцевого аеропорту Медведєва доставили до Осло, де поселили у центрі для порушників міграційного законодавства. Тут він запросив отримання політичного притулку, пообіцявши дати свідчення проти засновника ПВК “Вагнера" Євгена Пригожина.

В опублікованому відео йдеться, що мешканець Томської області Андрій Медведєв у липні 2022 року уклав контракт із ПВК “Вагнера”. Його відправили до Луганської області і призначили на посаду командира 1-го відділення 4-го взводу 7-штурмового загону найманців.

Серед його підлеглих був колишній в'язень Євген Нужин, якого "вагнерівці", ймовірно, вбили кувалдою після повернення з українського полону.

У середині грудня Андрій Медведєв дезертирував та опублікував відео про знущання бійців ПВК “Вагнер” один над одним. Після цього, начебто, його почали переслідувати органи ФСБ та МВС.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко прокоментував показову жорстоку страту "вагнерівцями" колишнього учасника цього формування. Ексув'язненому на відео розбили голову кувалдою.

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