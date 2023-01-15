Командир “вагнерівця”, убитого кувалдою, попросив політичного притулку в Норвегії: відео

Дезертир із приватної армії Пригожина перетнув кордон у Мурманській області по льоду озера. Тепер він готовий давати свідчення про воєнні злочини РФ.
Колишній командир одного із підрозділів найманців ПВК “Вагнера” вперше від початку війни в Україні втік за кордон. Андрій Медведєв брав участь у боях під Бахмутом і був командиром колишнього в'язня Євгена Нужина, якого "вагнерівці", ймовірно, вбили кувалдою після повернення з українського полону.
Про це повідомив засновник правозахисного фонду "Гулагу.нет" Володимир Осєчкін, опублікувавши відповідне відео.
За його словами, колишній “вагнерівець” перетнув кордон Росії з Норвегією в районі селища Нікель у Мурманській області по льоду озера. В одному з прикордонних містечок він постукав у перший-ліпший будинок і попросив мешканців викликати поліцію.
Під охороною з місцевого аеропорту Медведєва доставили до Осло, де поселили у центрі для порушників міграційного законодавства. Тут він запросив отримання політичного притулку, пообіцявши дати свідчення проти засновника ПВК “Вагнера" Євгена Пригожина.
В опублікованому відео йдеться, що мешканець Томської області Андрій Медведєв у липні 2022 року уклав контракт із ПВК “Вагнера”. Його відправили до Луганської області і призначили на посаду командира 1-го відділення 4-го взводу 7-штурмового загону найманців.
Серед його підлеглих був колишній в'язень Євген Нужин, якого "вагнерівці", ймовірно, вбили кувалдою після повернення з українського полону.
Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко прокоментував показову жорстоку страту "вагнерівцями" колишнього учасника цього формування. Ексув'язненому на відео розбили голову кувалдою.
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