Загроза окупації, втрати у війську та наміри Росії: командир "Вовків Да Вінчі" про війну

Командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній розповів причину, через яку українські військові потрапляють в оточення ворога.

Зокрема, він застеріг про ймовірність ще одного українського міста, наміри ворога та про втрати на фронті.

ТСН.ua зібрав основне з інтерв’ю командира легендарного батальйону.

Росіяни можуть захопити Покровськ

Сергій Філімонов, вважає, що росіяни зможуть атакувати Покровськ на Донеччині.

За його словами, ворог не може атакувати місто напряму, ймовірно окупанти будуть його обходити.

"Я думаю, що він буде намагатися вийти в сторону траси між Покровським і Павлоградом. Це може бути і по Донецькій області, і це може бути і по Дніпропетровській області. Але загально шанси у ворога захопити Покровськ є, шанси великі", – розповів військовий.

Зокрема, командир зауважив, що окрім Покровського напрямку, на фронті є проблеми на Куп’янському та Запорізькому напрямках. За словами Філімонова, для стабілізації ситуації потрібно «переглянути дуже багато моментів на рівні командування та вищого командування"

Серед проблем на фронті командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" назвав тему інженерних загороджень, розподіл боєприпасів, озброєння, людей.

Чому військові потрапляють в оточення ворога

Командир 108 окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" розповів, що через погані укріплення українській військові потрапляють до рук ворога.

За його словами, він дуже часто стикався з тим, що інженерні загородження на другій лінії оборони побудовані неправильно.

"Танкові рови, неправильна система бліндажів, неправильно побудовані ВОПи, які неможливо зайняти тою кількістю людей, яка була", – зауважив військовий.

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Філімонов зауважив, що друга лінія оборони була побудована "злочинно некваліфіковано".

"Не може бути траншея посеред поля. Ти в ту траншею не зайдеш. В тебе не буде логістики в тій траншеї. Ти не зможеш евакуювати звідти людей. Ти не зможеш підвезти БК туди. Ти не зможеш зробити заміну. Ти відправляєш людину в один бік. Якщо він навіть забіжить в ту траншею і сяде, питання в тому, що якщо все – ти його не заміниш вже там. Якщо там будуть йти активні бойові дії. Не можна так будувати", – пояснив командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".

Росія не зупиниться після окупації Донеччини

Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" вважає, що РФ окупує не тільки територію Донецької області. Він переконаний, що ворог має на меті захопити усю територію України.

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"Російська армія не зупиниться ніде. Тобто, якщо ми її самі не зупинимо, то вони підуть і до Одеси, і до Києва, і до Львова. Тобто Росії не потрібна держава України. Росії потрібна ця територія і Росії потрібно знищити нашу державність", - сказав він.

Як зазначив Сергій Філімонов, Росія має на меті вбити якомога більше українців та знищити українську державність.

Втрат серед "Вовків Да Вінчі" практично немає

За словами командира батальйону Сергія Філімонова, втрат серед його воїнів практично немає.

Військовий зазначив, що наразі він має стабільний фронт.

"Конкретно зараз в мене стабільний фронт. Там, де я зараз знаходжусь, в мене стабільний фронт. Слава Богу. Дуже-дуже-дуже маленькі втрати. Тобто їх майже немає. У мене навіть поранених майже немає. І поранені несерйозно. Тобто та ділянка, де ми зараз стоїмо, вона в принципі стабільна і ми допомагаємо сусідам, щоб у сусідів так само було стабільно", – сказав він.

Повне інтерв'ю з Сергієм Філімоновим дивіться за посиланням: УРВАВСЯ ТЕРПЕЦЬ! ЦЕ ЗЛОЧИН - ЗАХИСНА ТРАНШЕЯ ПОСЕРЕД ПОЛЯ! ВІН СКАЗАВ ПРАВДУ, ЯК МИ ВТРАЧАЄМО ВСЕ!

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