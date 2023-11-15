"Командир вважає мене "хворим": ЛГБТ-військовий звернувся до Міноборони через некоректний діагноз ВЛК (фото)

Військовий ЗСУ Павло Лагойда, який є представником ЛГБТ-спільноти, звернувся до Міністерства оборони України з проханням забезпечити перегляд рішення військово-лікарської комісії (ВЛК), яка визнала його "частково придатним" для служби через некоректний діагноз лікарів.

Про це Лагойда написав у спільноті "Військові ЛГБТ+".

"Прошу вжити всіх можливих заходів реагування з метою захисту моїх законних прав та забезпечити перегляд рішення ВЛК, що визнала мене "частково придатним" через некоректний діагноз лікарів. Вважаю себе таким, що є повністю придатним та маю усі необхідні підтверджуючі даний факт документи", - йдеться у зверненні.

Як розповів Павло, зараз він проходить службу у військовій частині А4217 на посаді стрільця-зенітника.

За словами Лагойди, дії представників Військово-медичного клінічного центру Південного регіону та керівництва військової частини А4217 "є протиправними, і такими, що шкодять досягненню поставлених бойових завдань, зважаючи на потребу держави у кваліфікованих та мотивованих військовослужбовцях".

"У березні 2023 року я проходив медичний огляд ВЛК у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону з метою підписання контракту на проходження військової служби. За результатами проходження обстеження ВЛК, на підставі статті 14-в графи 1 Розкладу хвороб, графи – ТДВ, мене було визнано: 1) обмежено придатним до військової служби; 2) непридатним до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спец.спорудах; 3) придатним до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах). Та постановлено не залучати до несення вартової служби зі зброєю та в роботі з таємними документами та до керування транспортними засобами. На підтвердження видано довідку №2957 від 03.04.2023 року з діагнозом: наслідки раннього органічного ураження ЦНС у вигляді патохарактерологічних реакцій по анамнезу та моторних тиків", - розповів Павло.

Військовий, не погодився з діагнозом лікарів і подав заяву з проханням провести повторний огляд, однак головний психіатр військового госпіталю Толмачов О.А висновок невропатолога про те, що військовий повністю здоровий, проігнорував.

Павло Лагойда також розповів, що неодноразово просив перевести його на службу до іншої частини через булінг свого командира щодо сексуальної орієнтації Павла.

"Хочу звернути Вашу увагу на те, що інші військовослужбовці моєї частини перейшли в статус мобілізованих без проходження ВЛК. Однак мене було направлено на її проходження, оскільки командир моєї військової частини (старший лейтенант Бондаренко, командир зенітно-ракетного взводу військової частини А4217) вважає мене "хворим", і "соромом суспільства", через мою сексуальну орієнтацію", - наголосив військовий та показав скриншоти переписки зі своїм командиром.

Скриншот листування Павла Лагойди з командиром військової частини

Скриншот листування Павла Лагойди з командиром військової частини

Скриншот листування Павла Лагойди з командиром військової частини

Нагадаємо, у квітні 2023 року невідомі погрожували спалити дім матері українського військового, учасника ЛГБТ+ спільноти бійців Павла Лагойди.

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