Командир взводу зливав Росії дані про захисників та іноземну зброю: військового суворо покарали

В Україні до 12 років позбавлення волі засудили колишнього командира взводу, який працював на Росію: він передавав окупантам дані про тренування українських воїнів та іноземну зброю.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, російським агентом виявився екскомандир взводу в одному із центрів підготовки підрозділів Національної гвардії. Він був завербований працівником 316-го розвідцентру головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як гру), який представлявся Сергієм Пріваловим. Зраднику обрали позивний "Річард" та запропонували передавати дані про українську оборону.

"Агент збирав інформацію про іноземну військову допомогу підрозділам Нацгвардії, зокрема щодо бойової підготовки українських воїнів. Військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочинні дії ворожого агента і затримала його на спробі переправлення таємної інформації російському гру", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав українського військового винним у державній зраді та засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Київській області затримали пілота однієї із українських авіакомпаній. Він підтримував російських загарбників, радів ракетним ударам та чекав на окупацію Києва.

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