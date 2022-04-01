"Командир з поля бою виходить останнім": "Азов" спростував евакуацію захисників Маріуполя

Командування полку і наявний особовий склад надалі боронять місто.

Командир полку "Азов", майор Денис Прокопенко 1 квітня спростовав поширену інформацію щодо ніби-то евакуацію командування захисників Маріуполя Донецької області.

Про це Прокопенко сказав у відеозверненні.

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"Вчора з'явилася інформація про евакуацію командування полку "Азов". Командир на поле бою заходить першим і виходить останнім. Кидати своїх підлеглих на полі бою характерно для російських командирів, які не вважають своїх підлеглих за людей", – заявив командир полку.

"Ворог біситься від неможливості захопити Маріуполь, тому приписує собі вигадані перемоги. Не поширюйте направдиву інформацію. Командування полку і наявний особовий склад боронить місто і робить все можливе і неможливе, аби Маріуполь лишився українським. Слава Україні!" – наголосив Прокопенко.

Нагадаємо, вранці 1 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

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