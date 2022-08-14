Командира "Азову" Прокопенка вивезли до Росії: дружина не знає його місце перебування

Державні структури та "Червоний Хрест" інформацію про "азовця" ще не підтвердили.

Про це дружина командира "Азову" Катерина Прокопенко розповіла в інтерв’ю "Суспільному".

"Я знаю лише, що він вивезений до Росії і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця перебування Дениса я дізналась через російські ЗМІ. Держструктури мені остаточно не підтверджують, тому що тут важко щось підтвердити. Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають. Чекаємо, що буде далі", - сказала вона.

За її словами, "Червоний Хрест" не надав їй інформації про місцезнаходження чоловіка.

"Я дотепер не знаю, де мій чоловік. Навіть, якщо він в Росії, тож існує, в принципі, комунікація з московським філіалом "Червоного Хреста". Але її немає. Це означає, що є, можливо, певний договірняк з тією ж владою в Росії, щоб не видавати інформацію про місцезнаходження і т.д", - зазначила Катерина.

Катерина Прокопенко говорить про мізерну комунікацію ЧХ з родичами. За її словами, були випадки, коли "Червоний Хрест" дзвонив рідним, повідомляв, що їхні сини перебувають в Оленівці чи Новоазовську, але ці кейси дуже малі.

"Більшість випадків повідомлення про місцезнаходження. Але питання здоров’я, харчування, їжі, умов, тортур, медобслуговування — на це вони не мають відповідей, хоча вони мали б їх надати. Як ми вже побачили з кейса по трагедії в Оленівці, Червоний Хрест не залучений взагалі. Я не розумію, що він робить і чому він існує. Я була б рада, якщо була б реформація системи міжнародних організацій, які начебто за безпеку, за права людей, за життя людей, але в цілому в війні в Україні ці міжнародні організації нічого не вартують", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Жданов назвав можливі способи обміну полонених "азовців".

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