Командира "Азову" Прокопенка вивезли до Росії: дружина не знає його місце перебування

Пропагандистські ЗМІ РФ повідомили про вивезення командира полку "Азов" Дениса Прокопенка до Росії.
Державні структури та "Червоний Хрест" інформацію про "азовця" ще не підтвердили.
Про це дружина командира "Азову" Катерина Прокопенко розповіла в інтерв’ю "Суспільному".
"Я знаю лише, що він вивезений до Росії і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця перебування Дениса я дізналась через російські ЗМІ. Держструктури мені остаточно не підтверджують, тому що тут важко щось підтвердити. Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають. Чекаємо, що буде далі", - сказала вона.
За її словами, "Червоний Хрест" не надав їй інформації про місцезнаходження чоловіка.
"Я дотепер не знаю, де мій чоловік. Навіть, якщо він в Росії, тож існує, в принципі, комунікація з московським філіалом "Червоного Хреста". Але її немає. Це означає, що є, можливо, певний договірняк з тією ж владою в Росії, щоб не видавати інформацію про місцезнаходження і т.д", - зазначила Катерина.
Катерина Прокопенко говорить про мізерну комунікацію ЧХ з родичами. За її словами, були випадки, коли "Червоний Хрест" дзвонив рідним, повідомляв, що їхні сини перебувають в Оленівці чи Новоазовську, але ці кейси дуже малі.
"Більшість випадків повідомлення про місцезнаходження. Але питання здоров’я, харчування, їжі, умов, тортур, медобслуговування — на це вони не мають відповідей, хоча вони мали б їх надати. Як ми вже побачили з кейса по трагедії в Оленівці, Червоний Хрест не залучений взагалі. Я не розумію, що він робить і чому він існує. Я була б рада, якщо була б реформація системи міжнародних організацій, які начебто за безпеку, за права людей, за життя людей, але в цілому в війні в Україні ці міжнародні організації нічого не вартують", - резюмувала вона.
Нагадаємо, Жданов назвав можливі способи обміну полонених "азовців".
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