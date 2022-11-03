Командира і їжі немає: мобілізований розповів, як "кадирівці" не дозволяють росіянам залишати позиції

Російський мобілізований, який воює проти України на Донецькому напрямку, поскаржився на погане забезпечення: він нарікає, що у них немає їжі, командир окупантів поїхав через проблеми з серцем.

Про це йдеться у розмові, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант розповів, що він перебуває в лісосмузі. За його словами, у загарбників уже є перші втрати. Росіянин також бідкається, що їм не привозять продовольства, а найближче місто, де можна "погуляти", росіяни повністю знищили і там не можливо нічого купити.

Мобілізований зазначає, що повноцінно закупитися він може тільки за 80 кілометрів від лінії фронту, проте туди він не може доїхати, оскільки на блокпостах стоять "кадирівці", які не пропускають росіян.

Перехоплення розмов окупантів

СБУ та ГУР МО регулярно публікують перехоплення розмов російських окупантів. У них загарбники часто нарікають на ситуацію в окупаційній армії та хваляться військовими злочинами. Один із росіян розповів своїм рідним, як окупанти перед здачею Лимана вбивали та ґвалтували українців.

Також окупанти, які воюють проти України, розповіли, що українська артилерія їх ефективно знищує. Загарбники говорять, що їхні командири відверто їм заявляють, що "вони йдуть на забій, а жінки потім ще народять деб**ів".

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