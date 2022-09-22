Командири "Азовсталі" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро командирів захисників Маріуполя залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Такими були умови обміну.

Командири захисту "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега та Олег Хоменко перебуватимуть у Туреччині під особистим протекторатом Ердогана та в комфортних умовах.

Також вони матимуть можливість проводити особисті зустрічі. Зокрема, з родинами.

"Україна домовилася з Туреччиною, я говорив з президентом Ердоганом, що 5 наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть у повній безпеці в комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни. Але ми забезпечимо можливість родинам з ними бачитися", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото).

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.