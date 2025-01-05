Скандал навколо 155 бригади: командування відсторонили, а справу розслідує ДБР

На початку грудня одна з найпотужніших бригад України повернулася після навчання з Франції. Однак, навколо 155 механізованої бригади розгорівся неабиякий скандал, пов'язаний із масовим самовільним залишенням частини. Окрім того, військові мали проблеми із критично важливим обладнанням.

Справа перебуває на контролі Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ситуацію навколо 155 бригади “Анна Київська” станом на 5 січня.

Скандал навколо "елітної бригади"

На початку грудня, після тримісячного навчання за кордоном, 155 механізована бригада повернулася в Україну, щоб долучитися до бойових дій.

Однак, аналітик Forbes Девід Акс заявив, що “Анна Київська” не готова до бою, адже їй не вистачає важливого обладнання.

Він зауважив, що бригаду сформували у травні, проте до вересня вона існувала лише на папері. В той час як 2,3 тисячі українських солдатів прилетіли до Франції та почали навчання разом із 1,5 тисячами інструкторами французької армії.

Тоді ж, кілька сотень солдатів з танкової бригади 155 механізованої бригади прибули до Польщі для навчання разом з польськими військовими.

Також читайте Коли закінчиться війна в Україні: в німецькому уряді зробили прогноз

Згодом, після навчань та прибуття в Україну з’ясувалося, що перед першим боєм її самовільно залишили близько 1,7 тисячі військових, про це повідомив журналіст Юрій Бутусов, редактор сайту “Цензор.нет”.

Також він зазначив, що направлення "Анни Київської" на навчання до Франції було першим проєктом "нової комплектної бригади", для якої Україна шукає людей, а партнери надають озброєння.

За розрахунками Міністерства оборони та Генштабу, вартість проєкту однієї такої нової бригади обійдеться у близько 900 мільйонів євро. Зокрема 80% вартості становить важке озброєння у вигляді танків, бронетехніки та артилерії, яке союзники мають поставити зі своїх запасів озброєння або виробити нове.

Франція виконала всі зобов’язання щодо озброєння та підготовці бригади, які вимагали українці. Але на етапі підготовки, з нової бригади втекло понад 50 військовослужбовців. Це викликало питання у французького керівництва щодо серйозності ставлення українців до реалізації такого дороговартісного проєкту.

Бутусов заявив, що у Францію командування сухопутних військ та ОК "Захід" послали не організовану та керовану військову частину, а "натовп, тільки-но одягнутих у військову форму".

Також читайте Скільки триватиме війна в Україні: військовий експерт ошелешив своїм прогнозом

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін назвав таку ситуацію "типовою майже для всіх цих новостворених бригад".

Він зазначив, що новостворені підрозділи організували з людей "без бойового досвіду, без офіцерської та сержантської основи, без структури", а потім кинули на важкі напрямки.

За його словами, на полі бою їх розбивають "у перші ж дні", а потім прикомандировують до досвідчених бригад. Це створює ряд проблем та складність в управлінні.

"Тюремні умови" у французькому таборі

Офіцер 155 бригади, який втік у СЧЗ порівняв, що умови в таборі для військових у Франції, де проживали українці, були схожі на тюремні. Бійців охороняли з собаками та дронами, щоб вони не втекли.

"Повністю загороджена територія, де ми проживали. Французи ходили з собаками навколо. Дрони вночі запускали над цією територією. Паркан був з колючим дротом. Ну, якимось чином і там примудрялися втікати. Чесно кажучи, якби за нами не дивились, як в тюрмі, то там би половина втекла", – розповів військовий.

У коментарі "Радіо Свобода" чоловік зазначив, що не є кадровим офіцером, а закінчив 20 років військову кафедру, навчання на якій було майже формальним. Однак, йому надали звання молодшого офіцера та призначили командиром взводу.

Він зауважив, що не проходив базової підготовки, тому не отримав відповідних навичок.

Неназваний офіцер розповів, що у Франції втекло більше як пів сотні бійців. Ще більше пішли у СЗЧ вже в Україні.

На його думку, краще піти у СЗЧ, бо "якщо зловлять, то двері тюрми, рано чи пізно, відкриються, а кришка труни не відкриється".

Бригада із командирами без бойового досвіду

Командир 2 механізованого батальйону 155 бригади "Анна Київська" з позивним "Нік" був змушений сам очолити штурмову групу, щоб відвоювати позицію у посадці під Покровськом.

В інтерв’ю Юрію Бутусову він розповів, що після двох тижнів перебування на фронті, ніхто інший з командирів у цьому батальйоні не міг виконати наказ комбрига через відсутність підготовки та досвіду. За його словами, майже в кожного бійця не було відповідного бойового досвіду.

“Вони бояться якихось дій, яких не навчали їх раніше. Але позиція була втрачена і командир бригади сказав, якщо командири рот не можуть робити, то має робити командир батальйону. І я це сприйняв як наказ”, – розповів “Нік”.

Комбат зазначив, що батальйон не був укомплектований командирами взводів, кілька командирів рот раніше не воювали або самі тримали свої позиції.

ДБР розслідує обставини формування бригади

У грудні 2024 року Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо обставин формування 155 механізованої бригади "Анна Київська". Справа перебуває під контролем Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Окрім того, один з відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а комбрига звільнили одразу після вступу бригади у бій.

Основне питання, яке надіслало відомство 10 грудня до командування Сухопутних військ, було таким: "Чи містили розпорядження ГШ ЗСУ та КСВ будь-які застереження щодо мобілізованих військовослужбовців, які не можуть бути рекомендованими як кандидати для проходження навчання на території Франції?".

Командування відсторонили

Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача по 155-й омбр "Анна Київська" президент України заслухав інформацію щодо масового дезертирства. Зеленський своєю наголосив, що бере розслідування під особистий контроль.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звинуватив у дезертирстві солдат у Франції командування 155 бригади, яке ніби-то не приділяло часу спілкуванню з солдатами.

Факти того, що командування бригади діяло у Франції згідно з планом підготовки, затвердженим командуванням сухопутних військ, під контролем представника ОК "Захід" та те, що у Францію відправили тільки-но набраних в ТЦК людей – не коментують.

Також читайте Чи закінчиться війна 2025 року?: генерал назвав оптимістичний і песимістичний сценарії

За рішенням Сирського, усе командування 155 бригади відсторонили, деякі керівники перебувають у процесі відсторонення з займаних посад – комбриг, начальник штабу, усі заступники комбрига, окремі штабні офіцери та деякі комбати.

Відповідального за формування бригади командувач ОК "Захід" Володимира Шведюка направили для особистого контролю ситуації та "допомоги в управлінні" до 155 та 33 механізованих бригад.

"Шведюк залишається на посаді, хоча за комплектування, навчання більшості особового складу у відриві від командирів бригади, за хаотичні переміщення особового складу 155, та за направлення у Францію людей, які навіть не пройшли БЗВП, відповідав саме він", – написав Бутусов..

Окрім того, у бригади забрали дивізіон новітніх 155-мм гармат "Цезар", частину бронемашин VAB та частину танків "Леопард", які придали іншим бригадам.

Сирський обіцяє підсилення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що "приділив окрему увагу нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155 механізованої бригади".

За підсумками наради з командирами підрозділів безпілотних систем, відомо що збільшиться кількість бригад із посиленою безпілотною складовою.

Завершується робота над концепцією застосування окремої бригади БпС та її типової структури.

Яке майбутнє очікує на бригаду

Новостворену 155 механізовану бригаду можуть прикомандирувати до більш досвідчених підрозділів, які захищають Покровськ, про це повідомляє Forbes.

За інформацією видання 59 бригада, що нині захищає місто, може отримати деякі роти і батальйони зі 155 механізованої бригади, в якій використовуються танки Leopard 2A4.

Як вважає Юрій Бутусов, це "найрозумніший спосіб отримати максимум користі від поганої ситуації".

У старих бригадах "гостро не вистачає людей в піхоті, через це вони не можуть тримати широку смугу, але є досвідчені підрозділи, штаби, командний склад, які можуть швидко навчити та привести мобілізованих до боєздатності".

"Якщо 59 моторизована бригада і всі війська і техніка, які вона може отримати від 155 механізованої, не зможуть зупинити росіян, гарнізон у Покровську незабаром може опинитися в частковому оточенні. Це було б зловісною подією для українців у тому, що стає першою великою битвою 2025 року", – зазначають у виданні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив причину збільшення кількості випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) в українській армії у 2024 році.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.