Командири РФ наказують спалювати загиблих окупантів, зокрема нещодавно мобілізованих – Маляр

Російське командування для приховування реальних втрат масово застосовує практику спалювання тіл загиблих, у тому числі нещодавно прибулих по мобілізації.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що щойно мобілізованих росіян одразу відправили на війну проти України, навіть не забезпечивши необхідною амуніцією.

Про це Маляр заявила під час брифінгу.

"Виявилося, що Міністерство оборони Росії неспроможне якісно організувати забезпечення мобілізаційних умов всім необхідним, тому більшість спорядження вони купували власним коштом. Підготовка призваних проводилася в дуже стислі терміни або їх взагалі одразу з військкоматів направляли в район проведення бойових дій", – розповіла заступниця міністра.

Вона також додала, що у армії РФ для приховування реальних втрат продовжують масово застосовувати практику спалювання тіл загиблих.

"Російське командування на тлі успішних контрнаступальних дій Збройних сил України для приховування реальних втрат масово застосовує практику спалювання тіл загиблих, у тому числі нещодавно прибулих по мобілізації", – сказала Маляр.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні очікують прибуття 150 тисяч мобілізованих росіян, яких збираються відправити для поповнення окупаційних частин, які зазнали значних втрат на фронті.

Тим часом у Росії серед мобілізованих починається заколот. Понад 100 мобілізованих з Брянської області РФ, які зараз перебувають у білгородському селищі Солоти, відмовилися їхати на війну з Україною.