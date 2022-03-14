"Командири розповідали, що на кордонах України – бази НАТО": російський солдат-строковик, який здався в полон

Солдати думали, що нібито їдуть захищати кордон, каже строковик.
Російські командири розповідали, що на кордонах України розташовані бази НАТО, а солдати нібито їдуть захищати кордон.
Про це під час брифінгу розповіли російські військові строкової служби, які здалися в полон.
“Коли ми були в полку, до виїзду, наші командири спілкувалися між собою, що на кордоні України розташовані бази НАТО і вони прямують до наших кордонів. Нам сказали, що ми їдемо як контрактники на оборону", - сказав один із російських військовослужбовців.
Нагадаємо, раніше полонений російський строковик Ніфонов Анзар, який воював проти України, перепросив в українців.
"Це безглузда війна, на яку нас закинули", - сказав він.
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