Командирів "Азову" вивезли до СІЗО "Лефортово" у Москві — росЗМІ

Командирів "Азову" вивезли до СІЗО "Лефортово" у Москві — росЗМІ

Українська сторона поки не коментує цю інформацію.

Російські ЗМІ пишуть, що командирів "Азова", яких взяли у полон на маріупольському заводі "Азовсталь" вивезли до СІЗО "Лефортово" у Москві.

Про це повідомляє російське агентство "ТАСС" із посиланням на джерела в правоохоронних органах РФ.

"На даний час кілька осіб з командирів "Азову" доставлені в "Лефортово", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що заступник командира "Азова" Святослав Паламар (позивний – "Калина") та командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (позивний – "Волина") були вивезені окупантами на територію РФ.

Українська сторона поки не коментує цю інформацію.

Раніше російський правозахисник та журналіст Марк Фейгін заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін хоче використовувати полонених захисників Маріуполя для шантажу української влади та розхитування ситуації в Україні.

За його словами, Путін вимагатиме зняття санкцій в обмін на полонених з "Азовсталі".

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