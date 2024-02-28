Командувач армії Британії прогнозує важке становище на фронті для ЗСУ

Важке становище на фронті для України буде ще декілька місяців. Збройним силам України знадобиться деякий час, аби знову отримати ініціативу на полі бою у війні з Росією.

Про це заявив начальник штабу оборони, командувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін, повідомляє The Guardian.

З його слів, окупанти нині "мають успіхи на тактичному рівні із захопленням відносно малої території". Радакін вважає, що такий розклад сил навряд чи зміниться упродовж наступних місяців. Підготувати контрнаступ Україна може не раніше кінця літа, а найвірогідніше, наголошує британський воєначальник, ці плани доведеться відкласти до 2025-го.

Радакін наголошує, що наразі Україна зіткнулася зі скрутною ситуацією на суші через брак боєприпасів. Адже підтримка зброєю з боку США гальмується у Конгресі, а Євросоюз та Велика Британія разом не здатні компенсувати цей дефіцит.

"Я думаю, що це скрутне становище, ймовірно, триватиме принаймні протягом наступних кількох місяців", - наголосив він.

Також Тоні Радакін висловив думку про те, що наразі агресорка Росія не становить серйозної військової загрози для Великої Британії чи східних членів НАТО, бо Кремль повністю залучений у війну проти України.

За його словами, для нової агресії їй потрібно "відновити свої танки та бронетехніку, свої запаси ракет великої дальності та артилерійських боєприпасів та вийти із затяжної та важкої війни". Але разом з тим Радакін зауважив: "Я не кажу, що Росія не є небезпечною".

Нагадаємо, під час пресконференції 25 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що "складно буде найближчі місяці". Зокрема, глава держави вважає, що переламними стануть вибори в США - "будемо розуміти, що відбудеться".

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