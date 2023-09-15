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Командувач британської армії зробив заяву про контрнаступ України 

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Командувач британської армії зробив заяву про контрнаступ України 

ЗСУ. / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Військовий не підтримує критику наступу ЗСУ.

Командувач армії Великої Британії адмірал Тоні Радакін не підтримав критику про те, що контрнаступ Збройних Сил України відбувається з труднощами. 

Про це він сказав на виставці озброєнь DSEI у Лондоні, повідомляє The Guardian.

Тоні Радакін наголошує, що українські Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на фронті та відтісняють окупаційну армію назад. 

Британський командувач заперечив, що український контрнаступ "йде важко". Він зауважив, що українські захисники стримують росіян "на півночі та просуваються на південному напрямку на відстань від 10 до 20 км".

"Ідея про те, що війна - це чисто та акуратно, і її можна планувати і передбачати - це абсурд", - наголосив Радакін.

Як повідомлялося, головнокомандувач чеської армії генерал-лейтенант Карел Рехка заявив, що контрнаступ ЗСУ триватиме не кілька тижнів. З його слів,  західним партнерам України потрібно налаштуватися на тривалу підтримку і бути готовими мати справу з ворожою Росією навіть після закінчення війни. 

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Дата публікації
Перегляди
911
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