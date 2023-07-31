Командувач Нацгвардії назвав підрозділи армії РФ, які воюють найкраще

Тактика армії Росії у війні проти України постійно змінюється. Ворог має дуже багато артилерії, а за рахунок маси людей і артилерії окупанти виконують більшість своїх завдань, знищують позиції.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів командувач Нацгвардії, полковник Олександр Півненко.

"Але все залежить від підрозділів. Там є звичайні військові формування, є "мобіки", є "Вагнер", є "Ахмат" і так далі. Нам треба маневрувати, відходити, постійно міняти тактики, переформовуватися", - розповів він.

На думку Півненка, найбільш підготовленим підрозділом армії РФ є ПВК "Вагнер".

"На мою думку, найпідготовленіші з тих, з ким доводилося стикатися – це "Вагнер". Але там теж є нюанси: там є штурмові підрозділи і є мобілізовані "зеки", які продовжують бойові дії в обороні. У них більш жорсткий підхід, там не цінують людське життя. Тому і гонять їх, за рахунок чого вони інколи виявляють наші прогалини або наші точки ведення вогню. Потім за рахунок артилерії знищують вогневі позиції і намагаються заходити", - розповів командувач Нацгвардії.

Нагадаємо, у ЗСУ попереджають, що росіяни можуть готуватися до нових потужних атак.

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