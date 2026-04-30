Командувач Нацгвардії ошелешив цифрою щоденних втрат російської армії при мізерних здобутках

Ворожа армія РФ зазнає значних втрат у війні проти України — щонайменше тисяча осіб на добу. Водночас її просування залишається повільним і дається великою ціною.

Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв’ю LB.ua.

За його словами, головна мета російських сил — захоплення якомога більшої території для демонстрації успіхів усередині країни. Однак реалізувати ці плани окупантам складно.

«Вони просуваються дуже повільно і з колосальними втратами. Тисяча людей на день — це мінімум для них», — наголосив Півненко.

Ситуація на полі бою

Командувач зазначив, що на тактичному рівні російські війська мають обмежені можливості для прориву. Водночас Україна зберігає перевагу в якості та різноманітті безпілотників, хоча на окремих ділянках фронту ворог може переважати кількісно.

Окрему увагу він звернув на необхідність боротьби з операторами ворожих дронів, які наразі почуваються відносно безпечніше.

Ставка на «мідлстрайки»

За словами Півненка, українські сили мають активніше розвивати напрямок так званих «мідлстрайків» — ударів по цілях у тилу противника середньої глибини.

Це дозволяє знищувати ресурси та скупчення ворога ще до його виходу на лінію бойового зіткнення.

«На тактичному рівні ворог мало що може вдіяти, тому нам потрібно посилювати мідлстрайки», — підкреслив він.

Командувач Нацгвардії зазначив, що війна стрімко трансформується: технології на фронті оновлюються приблизно кожні кілька місяців.

Найшвидше розвиваються безпілотники та наземні роботизовані системи

Ці технології водночас ускладнюють бойові дії, створюючи так звану «кілзону» для обох сторін.

Однією з найгостріших проблем залишається евакуація поранених. Через високу загрозу на передовій вона часто є надзвичайно складною або практично неможливою.

Півненко наголосив на важливості розвитку наземних роботизованих комплексів, які можуть виконувати логістичні завдання та допомагати рятувати життя військових.

Він підкреслив, що ключовим пріоритетом залишається захист піхоти, адже саме контроль над територією визначається присутністю військових на землі.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляють, що війна РФ проти Україні могла б розвиватися інакше без участі КНДР.

Зброя та війська, надані режимом Кім Чен Ина, підтримували багаторічні бомбардування українських міст, а також допомогли відбити несподіване вторгнення на російську територію 2024 року.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що запаси протиповітряної оборони України можуть вичерпатися вже найближчими тижнями через постійні масовані атаки Росії.

