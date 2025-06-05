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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1910
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1 хв

Командувач Нацгвардії не бачить сенсу наступати на фронті: що він пропонує

Командувач Нацгвардії закликав до переходу в оборону на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Олександр Півненко

Олександр Півненко / © із соцмереж

Зараз українські військові на фронті мають стояти в обороні і наступати лише на тактичному рівні, на тих напрямках, де у нас виходить.

Таку думку висловив командувач Нацгвардії України, генерал Олександр Півненко в інтерв’ю на Youtube-каналі Анни Максимчук.

«Але я вважаю, що не потрібно це робити постійно і надто постійно на цьому акцентувати увагу, тому що це (наступ — Ред.) втрата людей. Ну заберемо ми 100 кілометрів проти 2 кілометрів. Це змінить глобально? Ні. Втратимо більше людей? Так. На активну оборону треба працювати, треба зробити кілозону в 10 кілометрів, щоб просто противник не міг туди. І якщо він туди потрапляє — це гарантовано він „200“. Наситити підрозділи настільки, щоб просто противник тільки заходить у 10 кілометровий район — все, він знищиться. Тоді сам сенс війни змінюється, розумієте? А потім нарощувати. І прийде час — і ми заберемо свої території. Тут нічого страшного немає», — пояснив Півненко.

Раніше командувач Нацгвардії Півненко відверто розповів, на якому етапі мобілізовані найчастіше тікають у СЗЧ.

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