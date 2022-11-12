Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Наєв перевірив бойову готовність на північному напрямку (відео)

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив бойову готовність та злагодженість дій підрозділів з відбиття можливого вторгнення противника на північному напрямку з території Росії та Республіки Білорусь.

Про це повідомляє пресслужба Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

"Мета нашої роботи на цьому опорному пункті – перевірка організації бойової служби та виконання завдань підрозділом, а саме – наскільки злагоджений особовий склад, чи знають командири як правильно управляти підлеглими і як вони діятимуть у разі необхідного посилення", – зазначив Наєв.

За сценарієм тренувань ворог прорвав кордон, намагаючись просунутися до позицій українських захисників. Своєю чергою, ЗСУ стримали загарбників, відбивши ворожий наступ за підтримки артилерії.

Наєв додав, що за результатами навчань захисники вкотре підтвердили свою боєготовність, професійну майстерність та всі необхідні навички.

Цього ж дня також відбулася перевірка одного з підрозділів прикордонної служби, який виконує завдання з охорони державного кордону безпосередньо на водній ділянці, що розділяє Україну і Білорусь.

Для того, щоб бачити в реальному режимі часу дії збройних сил і прикордонної служби Білорусі, тут організовано постійне патрулювання.

"Охорона українського кордону налагоджена нашими прикордонниками за відповідними правилами. Вони виходять на патрулювання прибережної зони тричі на добу. Щоб охопити якомога більшу територію, для моніторингу використовують квадрокоптери", – повідомив командувач.

Крім цього, за словами генерал-лейтенанта, на цій ділянці вже пройшли певні заходи щодо фортифікаційного обладнання, а також їхнього посилення різними вогневими засобами.

Загроза з боку Білорусі

Росія та Білорусь продовжує спільне розгортання угруповання військ на білоруській території, які можуть залучити на Волинському та Поліському напрямках.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що у разі повторного наступу з Білорусі почнеться масоване вогневе ураження ворога. До оборони України будуть задіяні підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії. Ворог зазнає величезних втрат.

Україна почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю. Так, стіну звели на трьох кілометрах українсько-білоруського кордону у Волинській області.

ЗСУ звернулися до білоруських та російських військ із закликом не брати участь у війні Росії проти України. Як альтернативу, білорусам запропонували свободу або житло у військових містечках.

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