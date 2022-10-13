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Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Наєв розповів, чи є в Росії ракети, щоб обстрілювати Україну

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Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Наєв розповів, чи є в Росії ракети, щоб обстрілювати Україну

Фото: Associated Press

Окупанти обстрілюють Україну ракетами через забаганку Путіна та призначення нового керівника війни проти України.

У Росії ще достатньо ресурсів - ракет та інших засобів, щоб періодично обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру України. 

Про це 12 жовтня в етері телемарафону сказав командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв 

"У Росії достатньо військових ресурсів: ракет, інших засобів, які завдають пошкоджень цивільній інфраструктурі, нашим військам. Тому сказати, що системні чи несистемні - це все залежить від рішень військово-політичного керівництва РФ та командування, яке здійснює управління наступальними операціями на території України", - пояснив Наєв. 

Наєв вважає, що масовані ракетні удари пов'язані з багатьма аспектами: зміною керівника стратегічної наступальної операції, необхідність показати військово-політичному керівництву РФ, що вони контролюють ситуацію після провальних дій на Харківському та Херсонському напрямках. 

Масований ракетний обстріл України 

Російські окупанти 10 та 11 жовтня масовано обстріляли Україну з різних типів ракет. Росіяни поцілили по центру Києва, через що на місці трагедії загинули люди. 

Також Росія 10 та 11 жовтня обстріляла енергетичну інфраструктуру Львівської області. Через це в регіоні були проблеми з електропостачанням. 

Також росіяни продовжують обстрілювати Миколаїв, Запоріжжя та Дніпро. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2127
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