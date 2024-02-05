Командувач Об'єднаних сил ЗСУ назвав фактори, які завадили росіянам захопити Київ "за три дні"

За словами Наєва, у перший місяць повномасштабного вторгнення РФ важливу роль відіграли надані країнами-партнерами протитанкові ракетні комплекси NLAW, JAVELIN та переносні ЗРК, такі як STINGER.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, які фактори запобігли планам окупантів захопити Київ "за три дні" у лютому 2022-го.

За його словами, Командування Об'єднаних сил напередодні та на початку повномасштабного вторгнення:

встановило дату та час можливого вторгнення на територію України, що сприяло своєчасному приведенню Сил оборони України в готовність до відбиття агресії;

завдяки цим заходам вдалося мінімізувати втрати;

було здійснено оперативне розгортання Сил оборони;

було зупинено просування противника на Одесу. Завдяки цим діям Україна зберегла вихід до Чорного моря, а ворогові не вдалося окупувати більшу частину Миколаївської та Одеської областей;

не було допущено оточення угруповання Об’єднаних сил на Сході;

За словами генерала, у перший місяць повномасштабного вторгнення РФ важливу роль відіграли надані країнами-партнерами протитанкові ракетні комплекси NLAW, JAVELIN та переносні зенітно-ракетні комплекси STINGER, STARSTREAK, PIORUN.

Військовослужбовці мобільних протитанкових вогневих груп із засідок знищували колони бронетехніки противника та порушували логістичне забезпечення його підрозділів. Мобільні групи ППО, озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами, нищили літаки та ударні гелікоптери, знищували десант противника в повітрі.

"Утворені нами мобільні вогневі групи оснащено сучасним озброєнням та навчено вражати цілі на максимально допустимій відстані. Під керівництвом наших фахівців побудовано довготривалу лінію оборони", – зазначив Наєв.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 лютого, у Києві на Оболоні правоохоронці, ТРО та працівники ТЦК розшукували диверсійну групу ворога.

Читайте провідні новини дня: