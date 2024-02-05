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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ назвав фактори, які завадили росіянам захопити Київ "за три дні"

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ назвав фактори, які завадили росіянам захопити Київ "за три дні"

Наєв назвав фактори, які допомогли врятувати Київ у лютому 2022 року / Фото: УНІАН

За словами Наєва, у перший місяць повномасштабного вторгнення РФ важливу роль відіграли надані країнами-партнерами протитанкові ракетні комплекси NLAW, JAVELIN та переносні ЗРК, такі як STINGER.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, які фактори запобігли планам окупантів захопити Київ "за три дні" у лютому 2022-го.

За його словами, Командування Об'єднаних сил напередодні та на початку повномасштабного вторгнення:

  • встановило дату та час можливого вторгнення на територію України, що сприяло своєчасному приведенню Сил оборони України в готовність до відбиття агресії;
  • завдяки цим заходам вдалося мінімізувати втрати;
  • було здійснено оперативне розгортання Сил оборони;
  • було зупинено просування противника на Одесу. Завдяки цим діям Україна зберегла вихід до Чорного моря, а ворогові не вдалося окупувати більшу частину Миколаївської та Одеської областей;
  • не було допущено оточення угруповання Об’єднаних сил на Сході;

За словами генерала, у перший місяць повномасштабного вторгнення РФ важливу роль відіграли надані країнами-партнерами протитанкові ракетні комплекси NLAW, JAVELIN та переносні зенітно-ракетні комплекси STINGER, STARSTREAK, PIORUN.

Військовослужбовці мобільних протитанкових вогневих груп із засідок знищували колони бронетехніки противника та порушували логістичне забезпечення його підрозділів. Мобільні групи ППО, озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами, нищили літаки та ударні гелікоптери, знищували десант противника в повітрі.

"Утворені нами мобільні вогневі групи оснащено сучасним озброєнням та навчено вражати цілі на максимально допустимій відстані. Під керівництвом наших фахівців побудовано довготривалу лінію оборони", – зазначив Наєв.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 лютого, у Києві на Оболоні правоохоронці, ТРО та працівники ТЦК розшукували диверсійну групу ворога.

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