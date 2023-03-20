Командувач Об’єднаних сил ЗСУ оцінив, чи може Росія почати наступ на нових напрямках

РФ зосередила зусилля для розвитку наступу в Луганській та Донецькій областях.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що наразі в російської армії немає сил та засобів для ведення наступу на інших напрямках, окрім як в Луганській та Донецькій областях.

Однак Росія намагається вдавати наступальні дії на Запорізькому напрямку, розповів він в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, з огляду на те, що РФ зосередила зусилля для розвитку наступу в Луганській та Донецькій областях, сил і засобів для ведення наступальних дій на інших операційних напрямках недостатньо.

"Проте росіяни намагаються створити уяву, що вони готують наступальні дії на інших операційних напрямках, насамперед на Запорізькому, для відволікання уваги нашого військового командування", - розповів Наєв.

Нагадаємо, військовий експерт Іван Киричевський пояснив значення візитів Путіна на тимчасово окуповані території України. За його словами, це сигналізує, що окупанти готуються відступати.

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