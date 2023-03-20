Командувач Об’єднаних сил ЗСУ оцінив результати мобілізації в РФ

Російський диктатор Путін підписав указ "про оголошення часткової мобілізації в РФ", що фактично легалізувало вже триваючу приховану мобілізацію та дозволило владі проводити примусовий призов для війни проти України.

Таку думку висловив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами експерта, на сьогодні відомо про відмобілізування орієнтовно 300 тисяч громадян Росії.

"Значні втрати противника в особовому складі, збільшення кількості військовослужбовців, що не хочуть брати участь в бойових діях, та відсутність бажаного прогресу у наборі добровольців змусило Кремль 21 вересня 2022 року оголосити часткову мобілізацію", - каже Наєв.

Попри це, Наєв зазначає, що подовження мобілізаційних заходів і, як наслідок, колосальних безповоротних втрат вбитими та пораненими викликає чимало проблем всередині самої Росії.

Також читайте У ЗСУ оцінили можливість нового наступу з території Білорусі

"Йдеться і про зростання невдоволення режимом серед населення, і про організацію протестних мітингів, і про зниження довіри до вищого державного керівництва. Ще одна їхня проблема – це повна відсутність мотивації серед мобілізованих, як перед відправкою на фронт, так і на полі бою", - резюмує есперт.

Раніше експерт розповів, скільки солдатів Росія може мобілізувати за два-три місяці.

Читайте також: