Командувач оборони столиці розказав про "сюрпризи" для білорусів, якщо спробують наступати на Київ

Кремль хоче втягнути Мінськ у війну, але самі білоруси воювати не хочуть

Якщо російські війська разом з білорусами спробують знову наступати на Київ, то українські захисники приготували для них "багато несподіванок".

Про це в етері телемарафону заявив командувач угруповання сил і засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Павлюк зазначив, що наразі на території Білорусі немає сил для того, щоб організувати повторний наступ на Україну, сподіваючись на успіх.

"Є бажання Росії забруднити Білорусь цією війною, це є. Змусити їх йти тим шляхом, де немає дороги назад. Водночас за нашими спостереженнями, білоруси не хочуть воювати", – сказав Павлюк.

Він заявив, що наразі у Білорусі є приблизно 20 тисяч місцевих військових, які потенційно можуть брати участь у війні, до них можуть додати ще близько 10 тисяч росіян, а цього буде мало для успішного наступу.

"А якщо підуть, то там і залишаться. У нас на тому напрямку зібрано досить потужне угруповання, яке може не тільки зупинити, а й знищити. Дуже багато буде несподіванок, якщо вони вирішать піти [в наступ]", – сказав Павлюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірне повторне вторгнення з Білорусі може початися з масованих ракетних ударів та артилерійських обстрілів.

Крім того, ми раніше інформували, що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов переконаний, що наразі немає ознак формування ударних угруповань для нападу на Україну з боку Білорусі. Хоча потенційно загроза звідти залишається.

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