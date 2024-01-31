Командувач Повітряних сил несподівано прокоментував численні вибухи і пожежу у Криму

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук прокоментував вибухи в окупованому Криму 31 січня.
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук прокоментував серію вибухів, що сталися 31 січня на території окупованого Росією Кримського півострова.
Про це він сказав у своєму Telegram.
Зокрема, він нагадав, що у складі Повітряних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації, штатним місцем базування якої є аеродром Бельбек в Криму.
"Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!" - написав генерал Олещук у своєму Telegram-каналі.
Таким чином, командувач фактично визнав причетність Збройних Сил України до вибухів в окупованому Криму, які стали можливою відповіддю на численні ракетні обстріли українських міст з боку російських окупантів.
Нагадаємо, 31 січня у тимчасово окупованому Криму пролунала повітряна тривога. Тоді окупанти, як зазвичай, закрили Кримський міст. Так званий "голова" окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російські військові використовують "засоби маскування".
Пізніше у тимчасово захопленому Севастополі місцеві повідомили про потужні вибухи, а поблизу аеродрому Бельбек виникла сильна пожежа.
Так званий "губернатор" Севастополя окупант Михайло Развожаєв традиційно заявив, що вибухи - це робота російської ППО. Над містом нібито збито ціль, уламки якої впали на пустирі в районі Любимівки.
Читайте також:
- Коли і як закінчиться війна та що буде з Кримським мостом: нові приголомшливі прогнози Буданова
- ЗСУ відзвітували про черговий удар по окупантах у Криму: що саме уражено
- РФ боїться нових диверсій у Криму: посилює фільтраційні заходи