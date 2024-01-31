Командувач Повітряних сил несподівано прокоментував численні вибухи і пожежу у Криму

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук прокоментував серію вибухів, що сталися 31 січня на території окупованого Росією Кримського півострова.

Про це він сказав у своєму Telegram.

Зокрема, він нагадав, що у складі Повітряних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації, штатним місцем базування якої є аеродром Бельбек в Криму.

"Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!" - написав генерал Олещук у своєму Telegram-каналі.

Таким чином, командувач фактично визнав причетність Збройних Сил України до вибухів в окупованому Криму, які стали можливою відповіддю на численні ракетні обстріли українських міст з боку російських окупантів.

Вибухи у Криму 31 січня / Фото: Telegram / Крымский ветер

Нагадаємо, 31 січня у тимчасово окупованому Криму пролунала повітряна тривога. Тоді окупанти, як зазвичай, закрили Кримський міст. Так званий "голова" окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російські військові використовують "засоби маскування".

Пізніше у тимчасово захопленому Севастополі місцеві повідомили про потужні вибухи, а поблизу аеродрому Бельбек виникла сильна пожежа.

Так званий "губернатор" Севастополя окупант Михайло Развожаєв традиційно заявив, що вибухи - це робота російської ППО. Над містом нібито збито ціль, уламки якої впали на пустирі в районі Любимівки.

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