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Командувач Повітряних сил озвучив, скільки ракет РФ було знищено за травень-червень

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Командувач Повітряних сил озвучив, скільки ракет РФ було знищено за травень-червень

Скільки ракет РФ було знищено за травень-червень. / Фото: Associated Press

У травні російські загарбники майже через день обстрілювали міста України ракетами та дронами.

Силами Протиповітряної оборони протягом травня-червня було знищено 13 російських ракет Х-47 "Кинджал" та понад 20 балістичних ракет, якими армія загарбників била по Україні.  

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"13 ракет Х-47 "Кинджал" знищено протягом травня-червня, а ще – понад двадцять балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлоху!" - зазначив він.

Нагадаємо, російські окупанти влаштували масовану атаку по Україні в ніч проти 20 червня, запустивши дрони-камікадзе Shahed та ракети.

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Дата публікації
Перегляди
705
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