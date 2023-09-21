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Командувач Повітряних сил показав, як ППО вночі збивала російські ракети: відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Командувач Повітряних сил показав, як ППО вночі збивала російські ракети: відео

Сили ППО збили 30 з 20 ракет / Фото: ТСН

Микола Олещук подякував усім, хто боронить небо.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав бойову роботу протиповітряної оборони уночі 21 вересня.

Як Олещук повідомив у Telegram, оприлюднивши ефектне відео.

"Бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил уночі 21 вересня 2023 року", - зазначив Олещук в описі до відео.

Командувач Повітряних сил подякував всім, хто боронить небо.

Командувач Повітряних сил показав, як ППО збивала уночі ворожі ракети

Командувач Повітряних сил показав, як ППО збивала уночі ворожі ракети

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня, російська стратегічні літаки Ту-95МС вночі запустили по Україні групу крилатих ракет. Потужні вибухи під час повітряної тривоги прогриміли у Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській та Львівській областях.  У Херсоні окупанти поцілили у гуртожиток, де перебували люди. Це була одна з найбільших атак за останній час.

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Дата публікації
Перегляди
322
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