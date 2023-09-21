Командувач Повітряних сил показав, як ППО вночі збивала російські ракети: відео

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав бойову роботу протиповітряної оборони уночі 21 вересня.

Як Олещук повідомив у Telegram, оприлюднивши ефектне відео.

"Бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил уночі 21 вересня 2023 року", - зазначив Олещук в описі до відео.

Командувач Повітряних сил подякував всім, хто боронить небо.

Командувач Повітряних сил показав, як ППО збивала уночі ворожі ракети

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня, російська стратегічні літаки Ту-95МС вночі запустили по Україні групу крилатих ракет. Потужні вибухи під час повітряної тривоги прогриміли у Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській та Львівській областях. У Херсоні окупанти поцілили у гуртожиток, де перебували люди. Це була одна з найбільших атак за останній час.

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