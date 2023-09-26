Командувач Повітряних сил показав, як вночі збивали "Шахеди" – відео

Протиповітряна оборона знищила 26 ворожих безпілотників під час чергової нічної атаки України.
У ніч проти вівторка, 26 вересня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed", випустивши 38 БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 26 дронів.
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук показав бойову роботу протиповітряної оборони вночі 26 вересня.
"Ми все бачимо і ми не втомились вас знищувати! Бойова робота підрозділів Повітряних Сил по ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" 26 вересня 2023 року", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у Повітряних силах показали, як збивали ракети на Одещиною у ніч проти 25 вересня (відео).
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