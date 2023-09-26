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Командувач Повітряних сил показав, як вночі збивали "Шахеди" – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Командувач Повітряних сил показав, як вночі збивали "Шахеди" – відео

Уламок збитого "Шахеда"

Протиповітряна оборона знищила 26 ворожих безпілотників під час чергової нічної атаки України.

У ніч проти вівторка, 26 вересня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed", випустивши 38 БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 26 дронів.   

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук показав бойову роботу протиповітряної оборони вночі 26 вересня.

"Ми все бачимо і ми не втомились вас знищувати! Бойова робота підрозділів Повітряних Сил по ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" 26 вересня 2023 року", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Повітряних силах показали, як збивали ракети на Одещиною у ніч проти 25 вересня (відео).

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
344
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