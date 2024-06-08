Командувач Повітряних Сил показав як ЗСУ збили ворожий дрон – відео

Українські військові знищили ворожий безпілотник.
Окупаційна армія Росії у ніч проти суботи, 8 червня, завдала ракетного удару по Україні та атакувала 13 безпілотниками "Shahed-131/136". Сили ППО знищили 9 БпЛА і одну Х-59.
Командувач Повітряних Сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі показав нічну бойову роботу.
"Бойова робота підрозділів мобільних вогневих груп Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" у ніч на 8 червня 2024 року", - йдеться у дописі.
На кадрах, військові знищили у нічному небі російський безпілотник.
Нагадаємо, українські дрони вперше атакували Дагестан (відео).
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