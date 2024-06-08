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Командувач Повітряних Сил показав як ЗСУ збили ворожий дрон – відео

Командувач Повітряних Сил показав як ЗСУ збили ворожий дрон – відео

Збитий дрон окупантів у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" / Фото: скриншот

Українські військові знищили ворожий безпілотник.

Окупаційна армія Росії у ніч проти суботи, 8 червня, завдала ракетного удару по Україні та атакувала 13 безпілотниками "Shahed-131/136". Сили ППО знищили 9 БпЛА і одну Х-59. 

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі показав нічну бойову роботу. 

"Бойова робота підрозділів мобільних вогневих груп Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" у ніч на 8 червня 2024 року", - йдеться у дописі.

На кадрах, військові знищили у нічному небі російський безпілотник. 

Нагадаємо, українські дрони вперше атакували Дагестан (відео).

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