Командувач Повітряних сил розповів, що посилить авіацію ЗСУ

Командувач Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук повністю підтримує позицію командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського щодо посилення можливостей ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій Сил оборони.

Про це Микола Олещук написав у своєму Telegram-каналі.

"Наголошую, що Повітряні Сили розглядали і розглядають різні авіаційні платформи для посилення і подальшого розвитку бойової авіації України. В пріоритеті сьогодні, звісно освоєння F-16, на який уже перенавчаються українські пілоти. Втім наші фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому. Я щодня на постійному контакті з командувачем Сухопутних військ ЗС України, керівниками угруповань військ, і ми робимо усе для того, аби забезпечити максимально можливе прикриття військ від повітряних атак ворога на різних напрямках", - наголосив він.

Олещук додав, що сьогодні на озброєнні Повітряних Сил є чотири основні типи бойових літаків, проте поступово їх замінюватиме західна техніка.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ також наголосив, що Україна не виключає будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів. Попри те, що освоєння кожного нового типу літака – складний і не швидкий процес.

"Звісно одразу відмовитися від експлуатації радянських літальних апаратів ми не зможемо. Тому поряд із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29, не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 – A-10 Thunderbolt II.



"Днями обговорили із генерал-полковником Олександром Сирським перспективні напрямки подальшої роботи у сфері розвитку та зміцнення авіаційної компоненти Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ. І робимо все для того, щоб наші війська були прикриті з повітря, і щоби ворог відчув потужний кулак ударної авіації", - резюмував Микола Олещук.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що Україні потрібно більше військових літаків для ведення бойових дій, як-от американські штурмовики А-10 для підтримки піхоти, та літаки, які можуть запускати крилаті ракети великої дальності.

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