Командувач Повітряних сил ЗСУ показав бойову роботу авіації у Курській області РФ: з'явилося відео

Микола Олещук повідомив, що удари завдавалися у 20-х числах серпня 2024 року.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав результат бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах у Курській області.

Відео опубліковано на сторінці Миколи Олещука у Facebook.

Командувач ПС ЗСУ повідомив, що удари завдавалися у 20-х числах серпня 2024 року.

"Льотчики тактичної авіації Повітряних сил разом із побратимами інших родів та видів військ Сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області", – написав Микола Олещук.

✈️ Льотчики тактичної авіації Повітряних Сил разом із побратимами інших родів та видів військ Сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області. На відео – результат бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-их числах серпня 2024 року! Разом – до перемоги! ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук Опубліковано Микола Олещук Четвер, 22 серпня 2024 р.

Нагадаємо, операція у Курській області дала світу зрозуміти, що ресурси Кремля не безмежні. ТСН.ua вже писав, що Росія перекинула на Курщину, зокрема з Донецького напрямку, декілька бригад – це близько 5 тисяч військових. Минулого тижня міністр оборони Литви зазначав, що Москва перекидає війська навіть з Калінінграда. Але для відновлення контролю над Курщиною Росії може знадобитися до 20 тисяч військових.

3000 ворожих солдатів у котлі під Курськом! ЗСУ взяли важливий населений пункт!

Читайте також: