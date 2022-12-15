Командувач Сухопутних військ ЗСУ: "Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як під час Другої світової"

Перемога для командувача - це знищення ворога і вихід на кордони 1991 року.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збереження поставок зброї в Україні є нагальною проблемою, тому що лише боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як під час Другої світової війни.

Про це Олександр Сирський розповів у інтерв’ю The Economist.

Сирський наголосив, що більш нагальною проблемою на даний час є збереження поставок зброї Україні від союзників.

Як сказав командувач, битви виграє та сторона, яка може досить швидко доставити снаряди до гармат.

За його словами перемога України настане тоді, коли "ворог буде знищений, а ми стоїмо на своїх кордонах".

Як пише The Economist, "твереза оцінка поточної скрутної ситуації свідчить про те, що він (Олександр Сирський - ред.) не впевнений, що це станеться найближчим часом".

"У найближчому майбутньому Україна покаже те, що він описав як "активну оборону". Втім, для ворога можуть бути несподіванки", - додає видання.

Сирський також зазначив, що той, хто недооцінює Росію, приречений на поразку, а російська мобілізація не така вже й недолуга.

"Скажу тільки, що ми уважно вивчаємо противника. І кожна отрута має протиотруту", - додав командувач.

За його словами, досить підготовлені російські солдати зараз масово з’являються по всьому східному фронту.

Додамо, що у Генштабі ЗСУ переконані: українські війська зможуть подолати "лінію Вагнера" за допомогою засобів від міжнародних партнерів.

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