Командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк брав участь у таємній зустрічі топвійськових країн НАТО – Bild

Перемовини проходили за зачиненими дверима 27−29 серпня в Дрездені.

У закритій зустрічі вищих армійських керівників країн-учасниць НАТО брав участь командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Про це повідомляє таблоїд Bild із посиланням на власні джерела.

За даними видання, зустріч відбулася 27−29 серпня в Дрездені.

"Переговори проходили за зачиненими дверима з вівторка по четвер. Там же був і Олександр Павлюк", – стверджує видання.

У переговорах взяли участь 35 країн, переважно з Європи, пише Bild. Зустріч приймав інспектор сухопутних сил Німеччини генерал-лейтенант Альфонс Майс. Серед гостей – генерали з Нідерландів, Естонії, Іспанії, Великої Британії, Швеції, Албанії, Греції, США.

Bild уточнює, що на зустрічі йшлося про нові оперативні штаби НАТО у Швеції та Фінляндії, поточні загрози та війну Росії проти України.

Нагадаємо, приводом для позачергового засідання Ради Україна-НАТО стали масовані атаки Росії 26–27 серпня по цивільному населенню та інфраструктурі України.

Україна скликає засідання Ради "Україна-НАТО"

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