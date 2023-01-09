Командувач Сухопутних військ ЗСУ перевірив позиції біля Бахмута і Соледара

Сирський проінспектував позиції в районі Бахмута і Соледара на Донеччині.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара на Донеччині.

Про це пише Military Media Center.

Так, у Соледарі командувач Сухопутних військ безпосередньо здійснив конкретні заходи з організації оборони, посиливши напрямки перекиданням додаткових підрозділів та ступінь вогневого ураження противника.

"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони "вагнерівців". Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар", - сказав Сирський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 січня розповів, що Сирський об’їхав війська, які перебувають на підступах до Бахмута і Соледара та відзначив бійців нагородами за стійкість.

Бої за Бахмут та Соледар

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала, що на деяких ділянках Донецької області ЗСУ потроху просувається вперед, проте ворог також наступає. І у Соледарі наразі дійсно складна ситуація.

Російські війська не полишають спроб оточити Бахмут. Вони кидають на штурм міста багато живої сили та зазнають великих втрат. Українські військові обороняють місто від окупантів вже майже п’ять місяців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до Бахмута і Соледара перекинуть додаткові підрозділи.

Українські прикордонники в Бахмуті захопили російський опорний пункт. Окупанти пішли на штурм втрачених позицій та поплатились.

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