Командувач ВМС розповів, чому острів Зміїний був важливим для Росії

Острів був російським плацдармом для контролю судноплавства по Дунаю.

На початку повномасштабного вторгнення РФ, після захоплення окупаційними військами Зміїного, острів став плацдармом ворога. Зокрема, для контролю судноплавства по Дунаю і на підходах до портів "Великої Одеси" - "Чорноморськ", "Південний" і "Одеса".

Про це він заявив у інтерв'ю "УП" розповів командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"З цього острова здійснювалися рейдові дії катерами противника до Дунаю. Вони намагалися мінувати підходи до гирла. Були навіть вогневі зіткнення між цими катерами і катерами ВМС України безпосередньо в самому Дунаї", - наголосив командувач ВМС.

За його словами, з острова забезпечувалась також ізоляція району. Агресорка Росія створила угруповання у складі десантних кораблів, суден вогневої підтримки, протимінних кораблів, а також ракетоносіїв "Калібрів".

"Останніми керував крейсер "Москва". На цьому крейсері зробили командний пункт ізоляції району і контролю повітряного простору в зоні бойових дій", – заявив він.

Неїжпапа каже, що ці кораблі здійснили повну ізоляцію від Криму до Дунаю, щоб не допустити "кораблі партнерів або цивільні судна в район ведення бойових дій".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ, у лютому 2022-го, країна-агресорка втратила чимало кораблів. Перша велика перемога - була 13 квітня 2022-го, коли було потоплено флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Внаслідок ракетного удару він затонув приблизно за 128 км від Одеси.

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