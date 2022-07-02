Командувач ВМС ЗСУ з командувачем Морського командування НАТО обговорили загрози з боку РФ на морському напрямку

Командувач ВМС ЗСУ з командувачем Морського командування НАТО обговорили загрози з боку РФ на морському напрямку

Окремо обговорювались питання співпраці та шляхів розвитку спроможностей вітчизняного флоту для дієвого стримування російської агресії, в першу чергу, за рахунок військово-технічної допомоги країнами-членами НАТО.

Командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн-зустріч із командувачем Морського командування НАТО віце-адміралом Кітом Блаунтом.

Під час діалогу було обговорено поточну ситуацію і загрози з боку РФ на морському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

Керівник ВМС України розповів про виклики, створені державою-терористом, що блокують цивільне судноплавство та несуть загрозу життю цивільного населення в прибережних районах.

Окремо обговорювались питання співпраці та шляхів розвитку спроможностей вітчизняного флоту для дієвого стримування російської агресії, в першу чергу, за рахунок військово-технічної допомоги країнами-членами НАТО.

На завершення, віце-адмірал Олексій Неїжпапа подякував іноземному колезі за незмінну підтримку України.

Нагадаємо, колишній генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен заявив, що відмова НАТО 2008-го року надати Україні план дій щодо вступу була помилкою Альянсу.

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