Командувач ВПС США пояснив, коли Україна може отримати винищувачі F-16

Україна, за даними джерел Politico, може отримати від США винищувачі F-16.

Україна зможе отримати літаки F-16 за два-три роки після ухвалення політичного рішення про їхнє постачання.

Про це заявив командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хекер виданню Politico.

Хекер пояснив, що такі терміни пов'язані з питаннями підготовки пілотів і логістики. За його словами, F-16 швидко передати не вийде, тому що є певні складнощі: навчання та матеріально-технічні питання.

Генерал додав, що наразі країни Заходу будують плани щодо надання військової допомоги Україні у довгостроковій перспективі, оскільки починають розмірковувати про війну РФ проти України в довгостроковій перспективі. На думку Хекера, бойові дії в Україні можуть тривати роки.

Хекер висловив думку, що зараз Україна завдяки допомозі Заходу має все необхідне для захисту, аби війна не перетворилася у Третю світову війну.

" Принаймні наразі «Україна має те, що їй потрібно, щоб вижити, боротися та намагатися захистити свою суверенну країну, не перетворюючи це на Третю світову війну", — сказав генерал.

Крім того, він розповів, що США допомагають Україні розвідувальною інформацією оперативного характеру. Водночас Хекер наголосив, що Вашингтон не займається вибором цілей.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що ЗСУ дуже ефективно використовують західну зброю під час контрнаступу.

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