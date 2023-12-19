Командувач Збройних сил Латвії пояснив, чому Росія не збирається змінювати свої плани щодо України

У Росії є можливості продовжувати війну, тому вона не переглядає свої плани.

Росія найближчим часом не збирається закінчувати війну проти України чи змінювати свої плани щодо окупації.

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Про це заявив командувач Збройних сил Латвії Леонідс Калніньш, інформує Радіо Свобода.

Він заявив, що наразі заморожувати чи закінчувати війну не вигідно Росії, але це також не потрібно й Україні.

"Росії потрібна хоча б мінімальна перемога. Поки що у неї такої перемоги немає. Це бажання пов'язане і з майбутніми виборами, і для того, щоб мотивувати населення підтримувати війну. За неперевіреними, але багатьма джерелами інформації, приблизно 70% населення Росії підтримують війну, і ми маємо на це зважати", - заявив військовий.

Калніньш зазначив, що бойові дії не будуть заморожені до тих пір, поки у Росії є можливість мобілізувати своїх жителів на фронт. Також Росія вже ще має здатність утримувати військову індустрію, тому Кремль не змінюватиме своїх планів.

Крім того, латвійський воєначальник зазначив, що на сьогодні Збройні сили України завдяки професіоналізму, самовідданості та силі волі зуміли стримати фронт за дуже складних умов.

"А перспективи залежать від здатності самих українців мобілізувати свої ресурси, але найголовніше – наскільки сильною буде підтримка України від країн Західної Європи та США", – сказав командувач Збройних сил Латвії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Чехії припустив "значні зрушення" у війні РФ проти України 2024 року.

Крім того, ми раніше інформували, що Генштаб повідомляє про складну обстановку на сході та півдні.

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