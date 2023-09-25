Командувача Чорноморського флоту РФ “закобзонили”: експерт пояснив, як це вплинуло на окупантів

Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцерів, серед них — командувач ЧФ РФ Віктор Соколов. Це сильний удар для окупантів, адже в зруйнованій будівлі знаходилося безліч каналів зв’язку, тож тепер немає кому і як координувати флот.

Про це розповів військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак в ефірі “Еспресо”.

“По-перше, немає керівника флоту — людини, яка керувала всім процесом. Це ж не тільки кораблі, це господарство, забезпечення, паливо, їжа, вода, боєприпаси, різні склади, навчання. Зараз немає верхівки, яка може це забезпечувати. В аварійному режимі зараз будуть вирішувати у російському Генштабі або в Кремлі, як керувати Чорноморським флотом, хто буде виконувати обов’язки, хто і в якій будівлі буде знаходитися”, — каже експерт.

“В зруйнованій будівлі Чорноморського флоту знаходиться велика кількість каналів зв’язку — дроти, урядовий зв’язок. Тобто будівля не підлягає відновленню, зв’язку немає, яким чином координувати Чорноморський флот в морі на місцях теж незрозуміло”, — зауважив він.

“Звісно ж, це ще й іміджева історія. Країна, у якої немає флоту, знищила командувача ворожого флоту під час великої наради”, — резюмував Іван Ступак.

Що відомо

22 вересня повідомлялося, що по штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдали удару. Спочатку пролунало кілька гучних звуків, після чого російські окупанти почали ставити в районі Севастополя димову завісу, щоб уникнути повторних атак, але це не допомогло врятувати будівлю від ураження.

В Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту пошкоджено "історичну будівлю". Також російські пропагандисти запевняли в успішній роботі російської ППО, яка начебто збила "всі п'ять українських ракет".

Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що внаслідок атаки по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі поранень зазнали російські генерали. Вони перебувають у тяжкому стані.

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