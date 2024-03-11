Командувача ВМФ РФ звільнили через принизливі поразки у Чорному морі – The Telegraph

В Росії звільнили командувача Військово-морським флотом (ВМФ) Миколу Євменова, який обіймав посаду від травня 2019 року. Після відставки Євменова, обов'язки головнокомандувача ВМФ РФ були покладені на командувача Північним флотом адмірала Олександра Моїсеєва. Звільнення Євменова відбулось після серії принизливих невдач ВМФ у Чорному морі, де військові кораблі РФ були атаковані українськими безпілотниками та ракетами.

Про це пише The Telegraph.

Адмірал Олександр Моїсеєв пройшов підводну підготовку за часів Радянського Союзу. Йому приписують запуск перших комерційних мікросупутників у космос з атомного підводного човна, яким він командував, 1998 року.

Російські ЗМІ процитували неназвані джерела, які підтверджують зміну командування у верхівці російського ВМФ.

Проте ні Міноборони Росії, ні Кремль традиційно не коментують чергові зміни військового командування.

Російський флот піддавався жорсткій критиці за те, що багато разів зазнав поразок від України у війні.

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"Він (флот РФ - ред.) був фактично вигнаний з окупованого Кримського півострова після того, як удари українських безпілотників і ракет знищили кілька військових кораблів і підводних човнів, і він почав будувати нову базу для свого Чорноморського флоту в проросійському сепаратистському регіоні Грузії, який розташований приблизно в 600 км від України", - пише видання.

Президент Росії Володимир Путін чотири рази змінював свого військового командувача в Україні після того, як його війська розпочали вторгнення у лютому 2022 року.

Нагадаємо, в Росії замінили командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова.

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