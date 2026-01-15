Командування окупантів відсторонило генерала «м’ясника» через провал під Добропіллям

Сухраб Ахмедов / © із соцмереж

Командування російських окупаційних військ відсторонило двох генералів після провалу масованих атак на українські позиції на Добропільському напрямку, які не принесли результатів і призвели до значних втрат.

Про це повідомляє 1-й корпус НГУ Азов.

За даними українських військових, з посади зняли заступника головнокомандувача ВМФ РФ генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, який влітку 2025 року отримав звання «героя Росії».

Він командував угрупованням морської піхоти, до складу якого входили дві дивізії, дві бригади та полк, що діяли проти Сил оборони України на Добропільському напрямку.

Раніше також було відсторонено командувача 51-ї армії РФ генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова, який так само має звання «героя Росії».

Українські військові зазначають, що обох генералів зняли з посад через відсутність будь-якого результату. Масовані піхотні та механізовані атаки із застосуванням десятків одиниць бронетехніки не змогли прорвати українську оборону.

«Єдиний результат противника — значні втрати в особовому складі та техніці», — наголошують у 1-му корпусі НГУ Азов.

За інформацією підрозділу, від серпня минулого року, коли корпус зайняв визначену смугу оборони, російські війська втратили на цьому напрямку майже 23 тисячі військових та понад 360 одиниць важкої техніки.

Зняття Ахмедова та Мільчакова українські військові називають прямим визнанням провалу російської тактики на Добропільському напрямку.

«Добропільський напрямок — місце, де постійно гинуть російські солдати та закінчуються кар’єри генералів», — підкреслюють у ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін присвоїв звання «героя Росії» уродженцю Чечні, генерал-лейтенанту Сухрабу Ахмедову.

Ми раніше інформували, що на Добропільському напрямку, що в Донецькій області, точаться безперервні бої.