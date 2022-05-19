Командування "Азову" досі на заблокованому заводі: "Калина" виступив з відеозверненням

Заступник командира "Азову" Святослав Паламар каже, що все командування полку досі перебуває на "Азовсталі".

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина"), попри заяви росЗМІ про здавання в полон, досі перебуває на маріупольській "Азовсталі".

Ввечері 19 травня він виступив з терміновим відеозверненням.

"Я і командування перебуваємо на території заводу "Азовсталь". Триває певна операція, деталей якої я не розголошуватиму. Дякуємо всьому світові і дякую Україні за підтримку. Побачимося!" - сказав "Калина".

Нагадаємо, 16 травня почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі до медзакладів на окупованих територіях. Про порятунок захисників повідомив президент України Володимир Зеленський. Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

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