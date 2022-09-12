Командування намагається боягузливо втекти: полонений окупант розповів СБУ про повну деморалізацію

Контрнаступ українських військ остаточно деморалізував окупантів, які втратили віру у перемогу.

Російська армія втратила віру у перемогу після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку.

Про це розповів полонений російський окупант, відео оприлюднила пресслужбі СБУ.

Як зазначається, російський загарбник, який з березня дислокувався у Чугуївському районі на Харківщині, каже, що контрнаступ ЗСУ остаточно деморалізував окупантів - ті втратили віру у перемогу.

“За весь період перебування на території України я зрозумів, що російська армія втратила віру в перемогу, і командування намагається боягузливо втекти з поля бою”, - наголосив окупант.

Він також додав, що командування кинуло своїх підлеглих напризволяще. Водночас окупанти фактично були спалені вогнем українських захисників на підході до Шевченкового.

Самому ж окупанту пощастило, бо він вчасно здався у полон.

Нагадаємо, що окупанти вранці обстріляли одну з громад Сумської області: зафіксовано 25 прильотів.

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